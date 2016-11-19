Ennis Ford Perfect Drive Give Away
Ennis Daily News

Freeze Warning tonight through Sunday morning

A FREEZE WARNING IS IN EFFECT TONIGHT THROUGH SUNDAY MORNING
FOR ALL OF NORTH TEXAS...
NEAR-FREEZING TEMPERATURES ARE EXPECTED ACROSS THE NORTHWESTERN
COUNTIES THIS MORNING FOLLOWING A STRONG COLD FRONT WHICH PUSHED
THROUGH THE AREA YESTERDAY. AS WINDS DECREASE THIS EVENING...DRY
AIR AND CLEAR SKIES WILL ALLOW TEMPERATURES TO FALL TO OR BELOW
FREEZING ACROSS A GOOD PORTION OF NORTH AND CENTRAL TEXAS. URBAN
LOCATIONS WILL LIKELY REMAIN ABOVE FREEZING...BUT OUTLYING AREAS
IN ALL COUNTIES SHOULD EXPERIENCE A LIGHT FREEZE.
TARRANT-DALLAS-ROCKWALL-KAUFMAN-VAN ZANDT-JOHNSON-ELLIS-HENDERSON-
BOSQUE-HILL-NAVARRO-FREESTONE-ANDERSON-LAMPASAS-CORYELL-BELL-
MCLENNAN-FALLS-LIMESTONE-LEON-MILAM-ROBERTSON-
INCLUDING THE CITIES OF...FORT WORTH...ARLINGTON...DALLAS...
ROCKWALL...HEATH...TERRELL...KAUFMAN...FORNEY...CANTON...
GRAND SALINE...WILLS POINT...VAN...EDGEWOOD...CLEBURNE...
BURLESON...WAXAHACHIE...ENNIS...MIDLOTHIAN...ATHENS...
GUN BARREL CITY...CLIFTON...MERIDIAN...VALLEY MILLS...HILLSBORO...
CORSICANA...TEAGUE...FAIRFIELD...WORTHAM...PALESTINE...LAMPASAS...
COPPERAS COVE...GATESVILLE...KILLEEN...TEMPLE...FORT HOOD...
WACO...MARLIN...MEXIA...GROESBECK...BUFFALO...CENTERVILLE...
JEWETT...NORMANGEE...OAKWOOD...CAMERON...ROCKDALE...HEARNE...
FRANKLIN...CALVERT
...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CST SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN FORT WORTH HAS ISSUED A FREEZE
WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM CST SUNDAY.

* TEMPERATURE...BETWEEN 30 AND 32 DEGREES.

* LOCATION...ALL OF NORTH AND CENTRAL TEXAS.

* TIMING...SUNDAY MORNING FROM 3 AM UNTIL 9 AM.

* IMPACTS...DAMAGE TO CROPS...TENDER VEGETATION AND SENSITIVE
  PLANTS MAY OCCUR AND THESE PLANTS SHOULD BE PROTECTED.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WARNING MEANS THAT THE SEASONS FIRST EPISODE OF SUB-
FREEZING TEMPERATURES ARE LIKELY TO OCCUR. THESE CONDITIONS WILL
KILL SENSITIVE PLANTS AND RESIDENTS ARE ADVISED TO PROTECT TENDER
VEGETATION. AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS SHOULD ALSO BE TURNED OFF
TO AVOID CREATING ICE PATCHES ON NEARBY ROADS...DRIVEWAYS...AND
SIDEWALKS.

Post to Twitter

Comments

comments

Posted by on Nov 19 2016. Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login

Recent Entries

Featured Links

    Search Archive

    Search by Date
    Search by Category
    Search with Google
    Log in

     

    Copyright: All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of Ennis Daily News content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Ennis Daily News. Ennis Daily News and its logo are registered trademarks or trademarks of the Ellis County Newspapers, Inc.

    © Ellis County Newspapers, Inc. 2016